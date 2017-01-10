Киев анонсировал первое решение трибунала ООН по воде вокруг Крыма в 2021 году

Замглавы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сообщила, что решение трибунала ООН по использованию морской зоны вокруг Крыма будет вынесено не позднее середины 2021 года. Об этом она рассказала в интервью изданию «Европейская правда».

«Трибунал будет рассматривать претензию Украины на невозможность пользоваться своими природными ресурсами, на невозможность защищать экологию Черного моря, на невозможность проводить навигацию в рамках Керченского пролива, на нарушение Россией правил по строительству Керченского моста (мост через одноименный пролив — прим. «Ленты.ру»)», — сказала Зеркаль.

По ее словам, решение будет вынесено инстанцией не позднее середины 2021 года.

В декабре 2016-го украинский МИД сообщал, что трибунал по иску Киева был сформирован постоянно действующей судебной структурой ООН — трибуналом по морскому праву. Из пяти членов недавно созданного органа двое были назначены Россией и Украиной.

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Украинские власти заявили, что намерены доказать нарушение Россией «суверенных прав Украины пользоваться гарантированными правами в своих морских акваториях и на континентальном шельфе в прилегающих к Автономной Республике Крым морских зонах».

В сентябре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва «добросовестно выполняет свои обязательства» в рамках Конвенции ООН по морскому праву, в нарушении которой Украина обвинила РФ.

Ранее в том же месяце президент Украины Петр Порошенко поручил внешнеполитическому ведомству начать арбитражное судопроизводство из-за якобы имевшего место нарушения Москвой конвенции. По его утверждению, Россия ворует нефть и газ, «добывая их на морском шельфе Украины».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после состоявшегося в регионе референдума. Киев признать результаты плебисцита отказался. В Москве отмечают, что процедура воссоединения региона с РФ соответствовала нормам международного права.