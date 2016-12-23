Трибунал ООН рассмотрит иск Киева по поводу воды вокруг Крыма в начале 2017 года

Трибунал Организации Объединенных Наций (ООН) рассмотрит в начале 2017 года иск Украины к России по поводу воды вокруг Крыма. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщает пресс-служба украинского МИД.

Как отмечается в сообщении, трибунал по этому иску сформирован постоянно действующей судебной структурой ООН — Трибуналом по морскому праву. Из пяти членов недавно созданного органа двое были назначены Россией и Украиной.

Как отмечается, Киев намерен доказывать, что Россия «дерзко нарушает суверенные права Украины пользоваться гарантированными правами в своих морских акваториях и на континентальном шельфе в прилегающих к Автономной Республике Крым морских зонах».

В сентябре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва «добросовестно выполняет свои обязательства» в рамках Конвенции ООН по морскому праву, в нарушении которой Украина обвинила РФ.

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Она добавила, что инициатива Киева с подачей иска является не чем иным, как притязаниями на сам Крым. «Естественно, государственная принадлежность суши не является предметом Конвенции по морскому праву», — заметила спикер министерства.

В сентябре стало известно, что президент Украины Петр Порошенко поручил внешнеполитическому ведомству начать арбитражное судопроизводство из-за якобы имевшего место нарушения Москвой конвенции. По словам лидера, иск связан с тем, что, по его утверждению, Россия ворует нефть и газ, «добывая их на морском шельфе Украины».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после состоявшегося в регионе референдума. Киев признать результаты плебисцита отказался. В Москве отмечают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.