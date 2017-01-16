Власти Крыма подготовили проект резолюции о нарушении Киевом прав человека

Крымские власти подготовили проект резолюции о нарушениях прав человека в республике в период, когда полуостров находился в составе Украины. Об этом в понедельник, 16 января, сообщил председатель Госкомитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым (РК) Заур Смирнов, передает ТАСС.

Документ, авторами которого являются местные правозащитники, юристы и политологи, будет обнародован уже на этой неделе. «В резолюции отражен весь период событий, которые происходили в Крыму еще в украинский период, в том числе детально описана ситуация с возвращением крымских татар, с нарушением их прав при обустройстве на полуострове и, конечно, взят период Украины в целом и особое внимание уделено событиям госпереворота 2014 года», — уточнил собеседник агентства.

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По словам Смирнова, в резолюции речь идет о нарушениях прав по национальному признаку и связанных со свободой вероисповедания, а также политических преследованиях. «Всем этим событиям дается оценка, больше политическая, подчеркивается, что по ним не было принято никаких процессуальных решений и ответственность за все отмеченные нарушения, в том числе прав человека, никто не понес», — отметил глава госкомитета.

Вместе с тем он выразил сомнение, что проект резолюции будет принят в Организации Объединенных Наций (ООН). Смирнов напомнил, что у крымских властей «уже есть опыт в этой части, когда нам отказали в принятии обращения, связанного с энергетической блокадой [полуострова]».

20 декабря 2016 года Генассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию, осуждающую якобы имеющие место в Крыму нарушения прав человека и призывающую Россию допустить на полуостров международных наблюдателей. В тексте осуждаются «ущемления прав человека, дискриминационные меры» в отношении жителей полуострова — крымских татар, а также «украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам».

Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года по итогам состоявшегося референдума. Украина считает эту территорию временно оккупированной и не признает российскую принадлежность полуострова. В Москве же считают вопрос крымского статуса закрытым.