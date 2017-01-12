В Госдуме придумали способ доказать миру принадлежность Крыма к России

Компромиссом по урегулированию ситуации вокруг Крыма может стать приезд в республику международной мониторинговой миссии, которая подтвердит законность воссоединения полуострова с Россией. Такое мнение в четверг, 12 января, высказал депутат Госдумы Руслан Бальбек, передает РИА Новости.

«Миссия, которая пройдет все процедуры согласования в МИД Российской Федерации, может беспрепятственно посетить полуостров, чтобы убедиться, что все события, которые связаны с воссоединением Крыма с Россией, основывались на мнении абсолютного большинства крымчан», — сказал Бальбек, уточнив, что члены миссии могут «хоть неделями и месяцами» изучать ситуацию.

На его взгляд, итоговый документ рабочей группы, в которую смогут войти и украинские политики, подтвердит, что результаты референдума законны, и «позволит Западу сохранить лицо после трехлетней оголтелой антироссийской истерии вокруг российского Крыма».

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При этом депутат подчеркнул, что вопрос о статусе Крыма окончательно закрыт и не подлежит обсуждению. «Полуостров как де-юре, так и де-факто является неотъемлемой частью Российской Федерации», — сказал депутат.

11 января кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон заявил, что администрация избранного президента Дональда Трампа признает воссоединение полуострова с Россией только при выработке устраивающего Украину соглашения. В Москве выразили готовность привести Тиллерсону аргументы в пользу принадлежности Крыма России после того, как он начнет работать в должности главы американской дипломатии.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после состоявшегося в регионе референдума, результаты которого отказались признавать подавляющее большинство стран. В Москве утверждают, что процедура присоединения региона к РФ соответствовала нормам международного права.