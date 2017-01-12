Кремль приготовился терпеливо объяснять Тиллерсону позицию по Крыму

В Москве готовы привести Рексу Тиллерсону аргументы в пользу принадлежности Крыма России после того, как он начнет работать на посту госсекретаря США. Об этом в четверг, 12 января, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это его позиция (о незаконном присоединении полуострова к России — прим. «Ленты.ру»), она принимается к сведению. Разумеется, российская сторона продолжит терпеливо разъяснять суть этого вопроса», — заявил Песков.

По его словам, в Кремле не согласны с озвученными Тиллерсоном формулировками и намерены аргументированно объяснять свою позицию.

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В ответ на просьбу прокомментировать заявление кандидата на пост госсекретаря о том, что российская армия пересекла границу Украины, Песков сказал: «Я оставил бы это без реакции».

«Мы будем разъяснять госсекретарю Тиллерсону все соответствующие вопросы по мере того, как они у него будут появляться», — добавил он.

Накануне, 11 января, в сенатском комитете по иностранным делам США рассматривалась кандидатура Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря. В ходе слушаний Тиллерсон подчеркнул, что сейчас считает незаконным присоединение Крыма к России. По его словам, администрация избранного президента Дональда Трампа признает воссоединение полуострова с Россией только при выработке устраивающего Украину соглашения.

Трамп выдвинул бывшего главу Exxon Mobil Тиллерсона на пост госсекретаря 13 декабря.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после состоявшегося в регионе референдума.