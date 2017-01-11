Кандидат в госсекретари США пообещал не признавать Крым российским

Кандидат в госсекретари США Рекс Тиллерсон, проходящий процедуру утверждения Сенатом, пообещал не признавать Крым российским. Об этом сам политик заявил законодателям, прямая трансляция процедуры ведется на сайте NPR.

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Один из сенаторов спросил потенциального госсекретаря, признает ли он право России на спорный полуостров. «Нет, сэр, они захватили территорию, которая им не принадлежала», — ответил Тиллерсон.

Он пояснил, что в 2014 году выступил бы за сильный ответ Москве. «Руководство России поняло бы этот сильный ответ: Крым вы взяли, но на этом пора заканчивать», — пояснил он. Тиллерсон также отметил, что, по его мнению, главная цель внешней политики России — вернуть себе значительную роль на мировой арене, и поэтому шаги Москвы весьма предсказуемы и с ней можно вести переговоры.

Тиллерсон, награжденный российским орденом Дружбы, известен активной работой с компанией «Роснефть» — по некоторым данным, его прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным способствовали заключению договоров о реализации ряда крупных проектов (в частности, бурения на российском арктическом шельфе). Ранее Тиллерсон не считал санкции против Москвы эффективным инструментом и выступал за снижение роли ограничительных мер.

Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после состоявшегося в регионе референдума. Подавляющее большинство стран признавать результаты плебисцита отказалось. В Москве утверждают, что процедура присоединения региона к России соответствовала нормам международного права.