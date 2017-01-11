Кремль прокомментировал планы Тиллерсона жестко выступить против России

Претендент на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон в случае утверждения в должности, вероятно, будет проводить жесткую политику. Таким прогнозом поделился в среду, 11 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы понимаем, что, естественно, господин Тиллерсон продолжит быть достаточно жестким человеком в проведении своей линии. Вместе с тем, что бы, безусловно, хотелось ценить в нем — готовность слушать аргументацию оппонентов», — сказал представитель Кремля, комментируя появившиеся в СМИ выдержки из речи Тиллерсона, с которой он должен выступить в сенате ранее в среду.

Песков подчеркнул, что в Кремле высоко ценят профессиональные качества сенатора и его «последовательную, конструктивную твердость в отстаивании своих интересов».

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Также он подчеркнул, что Москва всегда готова «аргументированно излагать и доводить, разъяснять узкие места своим контрагентам». «Что касается публикаций, то давайте все-таки дождемся того, что будет говорить господин Тиллерсон», — добавил Песков.

Ранее 11 января The Washington Post сообщила, что Тиллерсон намерен включить Россию в список приоритетных угроз и обвинить Москву в игнорировании интересов Соединенных Штатов. «Россия сегодня представляет опасность, но в то же время она непредсказуема в продвижении своих собственных интересов. Она вторглась на Украину, в том числе захватив Крым, поддержала сирийские силы, которые грубо нарушают законы войны», — приводит издание выдержку из речи кандидата в госсекретари.

Вместе с тем Тиллерсон выразил готовность выступить за сотрудничество с Москвой в тех сферах, где это необходимо, в частности в борьбе с терроризмом, но только в том случае, если это не угрожает США.

Избранный американский президент Дональд Трамп выдвинул бывшего главу Exxon Mobil Тиллерсона на пост госсекретаря 13 декабря. «Он будет человеком, мощно и четко отстаивающим американские интересы, и он сможет исправить ошибки тех лет, когда внешняя политика шла по неправильному пути», — пояснил свое решение Трамп.

Кандидатуру будущего госсекретаря США предстоит утвердить сенату.