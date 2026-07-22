Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:39, 22 июля 2026 (обновлено: 17:49, 22 июля 2026)Ценности

75-летний Олег Газманов раскрыл секрет молодости

Певец Олег Газманов рассказал, что каждое утро делает зарядку для поддержания молодости
Мария Винар

Фото: Стрингер / РИА Новости

Советский и российский эстрадный певец Олег Газманов раскрыл секрет молодости. Его слова приводит KP.RU.

75-летний артист рассказал, что каждое утро до завтрака делает зарядку для поддержания тонуса и подтянутой формы. За 15 минут, отведенную на нее, он обязательно отжимается. «Отжимаюсь, каждый год добавляя по одному разу. Это меня стимулирует к тому, чтобы каждый день делать физические упражнения. (...). Я отжимаюсь столько раз, сколько мне лет, за один подход», — объяснил знаменитость.

Помимо отжиманий, зарядка Газманова включает комплекс упражнений на разные группы мышц и дыхательную гимнастику Стрельниковой.

Кроме того, исполнитель старается правильно питаться, но при этом признается, что к диетам ни разу не прибегал. По его словам, в последний год придерживается правила — употреблять меньше сладкого.

В апреле Газманов показал на видео интимный момент с женой Мариной Муравьевой-Газмановой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Российские войска ударили по Черноморску и Одессе
    АвтоВАЗ рассказал о продажах специальных машин Lada
    Уехавшего из России блогера-иноагента оштрафовали на 40 тысяч рублей
    Британская компания начнет производить гаубицы на Украине
    Полувековое панно восстановили в бегемотнике российского зоопарка
    Бывший игрок НХЛ из России оказался должен другу более пяти миллионов рублей
    Гремучая змея укусила трехлетнюю девочку
    75-летний Олег Газманов раскрыл секрет молодости
    На Украине объяснили причины выполнения Зеленским требований протестующих
    Россияне оказались главными спонсорами грузинского туризма
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok