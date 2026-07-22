75-летний Олег Газманов раскрыл секрет молодости

Певец Олег Газманов рассказал, что каждое утро делает зарядку для поддержания молодости

Советский и российский эстрадный певец Олег Газманов раскрыл секрет молодости. Его слова приводит KP.RU.

75-летний артист рассказал, что каждое утро до завтрака делает зарядку для поддержания тонуса и подтянутой формы. За 15 минут, отведенную на нее, он обязательно отжимается. «Отжимаюсь, каждый год добавляя по одному разу. Это меня стимулирует к тому, чтобы каждый день делать физические упражнения. (...). Я отжимаюсь столько раз, сколько мне лет, за один подход», — объяснил знаменитость.

Помимо отжиманий, зарядка Газманова включает комплекс упражнений на разные группы мышц и дыхательную гимнастику Стрельниковой.

Кроме того, исполнитель старается правильно питаться, но при этом признается, что к диетам ни разу не прибегал. По его словам, в последний год придерживается правила — употреблять меньше сладкого.

В апреле Газманов показал на видео интимный момент с женой Мариной Муравьевой-Газмановой.