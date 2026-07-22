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17:42, 22 июля 2026Моя страна

Полувековое панно восстановили в бегемотнике российского зоопарка

В Калининградском зоопарке восстановили 50-летнее панно в бегемотнике
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «Калининградский зоопарк»

В Калининградском зоопарке восстановили 50-летнее панно в бегемотнике, рассказали в учреждении.

Восстанавливавшая панно местная художница и керамистка Татьяна Ляшук рассказала, что это была ее давняя мечта. «Я приходила в бегемотник, видела неполный рисунок, и эти пустоты производили впечатление выбитого зуба, царапали глаз. Как художнику-керамисту мне очень хотелось восстановить исходный вид панно», — поделилась она воспоминаниями о стремлении начать работу.

Сложность работы, по ее словам, оказалась в том, что размер плитки 15 на 15 — это стандарт того времени, сейчас такой уже не выпускают. Реставраторам пришлось покупать плитку и подрезать ее под нужный размер. Другая сложность была с цветом — из-за высокой влажности плитки покрылись налетом, и цвета исказились почти до неузнаваемости.

Тем не менее теперь панно снова выглядит так же, как полвека назад, радуя как посетителей, так и бегемотов зоопарка.

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