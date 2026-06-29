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17:13, 29 июня 2026Россия

Сразу четыре краснокнижных малыша появились на свет в России

Четыре краснокнижных дальневосточных котенка родились в Новосибирском зоопарке
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Arindam Aditya / Wikimedia

В Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило произошло долгожданное пополнение. У пары дальневосточных котов, занесенных в Международную Красную книгу, родились сразу четыре котенка. Об этом зоосад рассказал в Telegram-канале.

В зоопарке рассказали, что малыши появились на свет 7 мая. Это первое потомство молодой пары, которую сформировали в этом году.

Сейчас три новорожденных самца и одна самочка уже уверенно осваивают вольер. Котята с любопытством изучают все вокруг, лазают по бревнам, играют друг с другом и все чаще выходят на прогулки. Постепенно они начинают пробовать мясо и рыбу, хотя главным блюдом для них пока остается материнское молоко.

Сотрудники зоопарка отмечают, что лучше всего наблюдать за малышами утром или в более прохладное время дня. В жару они предпочитают отдыхать в укрытиях.

Дальневосточный кот считается редким видом. В природе эти животные обитают на юге Дальнего Востока России, а также в Северо-Восточном Китае и на Корейском полуострове.

Ранее россиянам удалось стать свидетелями морского шоу у острова Аскольд. Несколько китов подплыли совсем близко к катеру и устроили представление прямо посреди моря.

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