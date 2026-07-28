Конфликт на Украине заставил Запад менять планы по производству боеприпасов

WSJ: Запад начал возвращать производство взрывчатых веществ домой из-за Украины

Страны Запада начали возвращать производство взрывчатых веществ и компонентов для боеприпасов на свою территорию на фоне роста расходов на оборону из-за конфликта на Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Согласно данным издания, в странах НАТО реализуется как минимум 24 новых проекта по производству пороха и взрывчатых веществ. Только в американском штате Арканзас планируется строительство трех новых заводов.

Как отмечает WSJ, конфликт на Украине выявил проблему западных стран с обеспечением армий необходимым количеством боеприпасов. Несмотря на рост выпуска артиллерийских снарядов, производители по-прежнему зависят от ограниченных поставок химических компонентов.

По словам председателя совета директоров компании Regulus Global Уилла Сомериндайка, из-за этого США и Европа пока не обладают полной независимостью в производстве боеприпасов.

Кроме того, после начала конфликта выросла стоимость ряда компонентов для оборонной промышленности. По данным WSJ, цена на тротил с 2024 года увеличилась почти в четыре раза из-за высокого спроса со стороны Украины, России и стран Запада.

Ранее сообщалось, что страны НАТО столкнулись с проблемой в производстве артиллерийских снарядов из-за нехватки хлопка, в котором содержится нитроцеллюлоза.