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09:18, 28 июля 2026Мир

Конфликт на Украине заставил Запад менять планы по производству боеприпасов

WSJ: Запад начал возвращать производство взрывчатых веществ домой из-за Украины
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Nordroden / Shutterstock / Fotodom

Страны Запада начали возвращать производство взрывчатых веществ и компонентов для боеприпасов на свою территорию на фоне роста расходов на оборону из-за конфликта на Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Согласно данным издания, в странах НАТО реализуется как минимум 24 новых проекта по производству пороха и взрывчатых веществ. Только в американском штате Арканзас планируется строительство трех новых заводов.

Как отмечает WSJ, конфликт на Украине выявил проблему западных стран с обеспечением армий необходимым количеством боеприпасов. Несмотря на рост выпуска артиллерийских снарядов, производители по-прежнему зависят от ограниченных поставок химических компонентов.

По словам председателя совета директоров компании Regulus Global Уилла Сомериндайка, из-за этого США и Европа пока не обладают полной независимостью в производстве боеприпасов.

Кроме того, после начала конфликта выросла стоимость ряда компонентов для оборонной промышленности. По данным WSJ, цена на тротил с 2024 года увеличилась почти в четыре раза из-за высокого спроса со стороны Украины, России и стран Запада.

Ранее сообщалось, что страны НАТО столкнулись с проблемой в производстве артиллерийских снарядов из-за нехватки хлопка, в котором содержится нитроцеллюлоза.

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