Американские эксперты рассказали о будущем антироссийских санкций за Крым

Крым нельзя вернуть в состав Украины военным путем, однако санкции за его присоединение не будут сняты до возвращения полуострова под контроль Киева. Об этом заявил директор Центра европейских исследований Атлантического совета Джон Хербст, отвечая на вопрос корреспондента «Ленты.ру».

«Наша задача — сделать так, чтобы о Крыме не забывали. Мы разделяем вопросы российской агрессии в Крыму и Донбассе, и, даже если будет достигнуто устраивающее Киев соглашение по Донбассу, санкции за присоединение полуострова все равно останутся в силе», — заявил Хербст.

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Другой эксперт Атлантического совета, Андерс Аслунд, отметил, что США на протяжении десятилетий не признавали советского контроля стран Балтии, и те в итоге получили независимость от СССР. По словам Аслунда, санкции нанесли значительный урон России, почти не повлияв на экономику Соединенных Штатов, и они, доказав свою эффективность, останутся в силе.

В 2014 году ряд стран, в том числе США и государства — члены Евросоюза, ввели в отношении Москвы ряд ограничений, которые затрагивают финансовый, энергетический и оборонно-промышленный сектора российской экономики. Поводом для введения санкций послужило присоединение Крыма к России и конфликт на юго-востоке Украины.