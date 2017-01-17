В МИД рассказали об отсутствии диалога с США по отмене санкций

Москва не обсуждает с Вашингтоном критерии снятия санкций против России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает во вторник, 17 января, РИА Новости.

«Не мы их вводили, не нам их и отменять (...) Все эти санкции вводились под надуманными и незаконными предлогами», — сообщил дипломат.

Рябков также прокомментировал заявление избранного президента США Дональда Трампа о том, что вопрос снятия антироссийских ограничительных мер может быть увязан с ядерным разоружением. По словам замглавы МИД, Россия готова к обсуждению любых идей в этой сфере, при этом он подчеркнул, что «обсуждение не равнозначно изменению позиций».

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«Нельзя к этим вопросам подходить в отрыве от целого ряда факторов, влияющих на стратегическую стабильность (...) Без диалога вообще ничего не получится, но ожидать, что мы в Москве по каким-то соображениям пересмотрим свою линию, было бы наивно. Эта линия не конъюнктурна, а завязана на осознании национальных интересов Российской Федерации», — отметил он.

15 января Дональд Трамп заявил, что выступает за заключение ядерной сделки с Москвойв рамках переговоров о смягчении санкций Запада в отношении России.

За два дня до этого избранный американский лидер сообщил, что намерен сохранить «по крайней мере, на определенный период» ограничительные меры против России, введенные его предшественником Бараком Обамой, однако допустил их отмену в случае успешного сотрудничества с Москвой.

Ранее 13 января Обама продлил на год санкции против России в связи с ситуацией на Украине, срок действия которых истекал в марте.