Эксперты считают Мбаппе фаворитом в борьбе за звание лучшего бомбардира чемпионата мира

Определен фаворит на звание лучшего бомбардира чемпионата мира. Об этом сообщает Sport24.

Эксперты считают форварда сборной Франции Килиана Мбаппе фаворитом в борьбе за звание самого результативного игрока мундиаля, у него сейчас семь голов. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1,65. Следом идет аргентинский нападающий Лионель Месси, у которого также семь мячей. Сделать ставку на его успех можно с котировкой 2,50. Замыкает тройку фаворитов англичанин Харри Кейн с пятью мячами. Его шансы выиграть оцениваются с коэффициентом 10,00.

Сборная Франции в 1/8 финала победила Парагвай со счетом 1:0. Единственный мяч оказался на счету Мбаппе, который забил 19-й гол на чемпионатах мира и стал лучшим бомбардиром в истории турнира.

В следующем раунде плей-офф французы встретятся с марокканцами. Игра пройдет 9 июля в Фоксборо, США, и начнется в 22:00 по московскому времени.