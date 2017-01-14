Президент США Барак Обама продлил санкции против России. Об этом в субботу, 14 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо уходящего главы государства руководителям обеих палат Конгресса..

Срок действия ограничительных мер истекал в марте, теперь они пролонгированы еще на год. Санкции относительно РФ были введены президентским указом номер 13660 от 6 марта 2014 года в связи с ситуацией на Украине и в Крыму.

«Действия и политика, на которые отвечает этот указ, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США», — цитирует информагентство выпущенный Обамой документ.

Всего он издал три указа в адрес Москвы в связи с событиями на Украине и в Крыму, все три — в 2014 году. Позднее они дополнялись другими документами, и в черные списки вносились новые фамилии и названия организаций. Среди граждан — официальные лица и крупные предприниматели, а также члены правительства бывшего президента Украины Виктора Януковича и руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.