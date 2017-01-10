Россия
 
Хотите видеть только хорошие новости?

Кремль заявил о готовности к диалогу с США даже в условиях санкций

Перейти в «Мою Ленту»
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва готова работать с Вашингтоном для нормализации отношений даже в условиях антироссийских санкций. Его слова во вторник, 10 января, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Санкции являются элементом, который чрезвычайно негативно сказывается на двухсторонних отношениях. Но вместе с тем, и даже в условиях санкций любые возможности для диалога в Москве приветствовали бы и готовы к этому», — заявил Песков, отвечая на вопрос о том, является ли снятие ограничений в отношении России обязательным условием для улучшения отношений с США.

В то же время, намерение ряда американских сенаторов подготовить проект по «всеобъемлющим» санкциям против России в Кремле расценивают как очередную попытку нанести урон перспективам двусторонних отношений, сказал Песков.

«Это внутреннее дело США, но здесь мы видим продолжающиеся попытки удар за ударом нанести урон перспективам наших дальнейших двусторонних отношений», — заключил представитель Кремля.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Последние новости
Минобороны России сообщило об ударе ВВС США по мирным жителям в Идлибе
На Земле увидят взрыв от рождения сверхновой
Обвиняемый в убийстве 17 женщин из Новосибирска признан вменяемым
Грузинский комбат из ВСУ пообещал в 2017 году захватить всю ЛНР
Улюкаеву продлили домашний арест
Названа дата первого официального матча Шараповой после дисквалификации
Американец потратил девять часов в попытке достичь дна таблицы Excel
Другие материалы рубрики
00:08 Сегодня

«В 2033 году курение станет пережитком прошлого»

Как Минздрав решил запретить россиянам курить
18:24 9 января 2017

В Москве начали принимать новогодние елки на утилизацию

13:45 Сегодня

Стритрейсерша Багдасарян приступила к исправительным работам

13:18 Сегодня

В Кремле оценили итоги президентства Обамы

00:10 Сегодня
Отряд российских саперов на аэродроме «Чкаловский» перед отправкой в Сирию

«У Обамы еще будет финальный аккорд»

В России ответили на заявления Пентагона о нулевом вкладе Москвы в борьбу с ИГ
17:33 9 января 2017

Полиция обнаружила у Мары Багдасарян 55 неоплаченных штрафов

13:35 Сегодня

Володин встретится с руководителем ПАСЕ 12 января

17:20 9 января 2017

Посольство США в Москве затопило

17:44 22 декабря 2016

«Мозг мне больше не нужен»

Кто и почему пьет в Иркутске все, что горит
13:18 Сегодня

Песков прокомментировал расширение «списка Магнитского»

13:12 Сегодня

Затопленный отдел посольства США в Москве возобновил работу

11:51 Сегодня

В Хабаровском крае возбудили дело после наезда катера на кита

Россия
«В 2033 году курение станет пережитком прошлого»
Как Минздрав решил запретить россиянам курить
Отряд российских саперов на аэродроме «Чкаловский» перед отправкой в Сирию «У Обамы еще будет финальный аккорд»
В России ответили на заявления Пентагона о нулевом вкладе Москвы в борьбу с ИГ
Стритрейсерша Багдасарян приступила к исправительным работам
Кремль заявил о готовности к диалогу с США даже в условиях санкций
«Терпели и терпеть будем»
Социологи о страхах и надеждах россиян, с которыми они встретили Новый год
В Кремле оценили итоги президентства Обамы
Володин встретится с руководителем ПАСЕ 12 января
Все материалы
Мир
Перуанские шаманы с портретами Владимира Путина и Дональда Трампа во время предновогоднего гадания. 29 декабря 2016 годаСемена мрачного будущего
Федор Лукьянов о том, как русский фактор меняет американскую политику
Праздник к ним приходит
Как принято встречать Новый год и Рождество в КНДР и Южной Корее
Лицензия на убийство
Иногда мировые лидеры предпочитают видеть террористов в морге, а не в зале суда
Мексиканских полицейских уличили в мародерстве
МИД назвал антироссийские санкции США проявлением недостойной мстительности
Медики эвакуируют раненых после теракта в СтамбулеСанта убивающий
Что на данный момент известно о теракте в Стамбуле
Год в состоянии напряжения
Зарубежные эксперты о ключевых событиях и трендах 2017-го
Все материалы
Бывший СССР
Нас не прогонят
Как беглые политики собрались спасать Украину
Антикоррупционное ведомство Украины заинтересовалось бизнесом Порошенко в России
Грузинский комбат из ВСУ пообещал в 2017 году захватить всю ЛНР
Украинский олигарх назвал условия прекращения конфликта в Донбассе
Чистку дорог колесом от ЗИЛа на западе Украины показали на видео
СМИ показали новую «первую леди» Белоруссии
Подо Львовом взорванный мемориал жертвам нацистов пометили символами СС
Все материалы
Финансы
Минская засада
Что стоит за очередным нефтегазовым конфликтом России и Белоруссии
Российские производители шпрот полностью заместили продукцию из Прибалтики
Улюкаев получил положительную характеристику от Чубайса
Российские миллиардеры стали еще богаче после победы Трампа
Россия снизила добычу нефти почти на 150 тысяч баррелей в день
Птичий грипп взвинтил цены на яйца в Южной Корее
Россию пригласили контролировать соблюдение соглашений ОПЕК
Все материалы
Бизнес
Лимиты выше, бонусы ниже
Какие законодательные изменения коснутся бизнеса в 2017 году
Вклад в систему
Какие взаимные претензии предъявляют друг другу граждане и государство
AliExpress возобновил экспресс-доставку товаров в Россию
Yahoo! потеряет название после слияния с Verizon
В Россельхознадзоре заявили о готовности снять ограничения на импорт шпрот
Ford увидел признаки стабилизации спроса на российском авторынке
Глава «Газпрома» заявил о рекордных объемах экспорта газа в 2016 году
Все материалы
Силовые структуры
Танк Т-90С на параде в ДелиГод оружия
Что изменилось в российской торговле оружием в 2016 году
Детский трепет
Монолог сотрудника Генпрокуратуры о преступлениях против детей в России
Отметили с огоньком
Как гости столицы встретили Новый год стрельбой из автомата в центре города
Российские ВКС совершили более 19 тысяч вылетов с начала операции в Сирии
Российские военные вывели из Алеппо более 136 тысяч мирных жителей
Александр Михеев вступил в должность главы «Рособоронэкспорта»
Минобороны России сообщило об ударе ВВС США по мирным жителям в Идлибе
Все материалы
Наука и техника
«Все как в компьютерной игре»
Как Советский Союз снимал высадку на Луну
Стивен Хокинг в условиях невесомости в 2007 годуПовелитель черных дыр
Как Стивен Хокинг прожил 75 лет
Furo smart service robots are demonstrated at CES International Friday, Jan. 6, 2017, in Las Vegas.Умнее вас
Чем поразила крупнейшая выставка электроники в Лас-Вегасе
Раскрыты планы Apple по выпуску новой линейки продуктов
Луну назвали порождением нескольких планет
На основе графена создан материал в 10 раз прочнее стали
В Китае нашли таинственную древнюю гробницу
Все материалы
Спорт
Floyd Mayweather, center, delivers a knockout punch to Victor Ortiz as referee Joe Cortez, right, looks on in the fourth round during a WBC welterweight title fight, Saturday, Sept. 17, 2011, in Las VegasПривет, нокаут
Удар во время извинений, в туалет по большому на ринге и другие курьезы бойцов
Сергей УстюговОдин в туре воин
Как лыжник Сергей Устюгов доказал, что россияне могут побеждать без допинга
ФИФА утвердила увеличение числа команд-участниц ЧМ до 48
Бойцы смешанных единоборств обиделись на Мэрил Стрип
19-летняя гимнастка Яна Кудрявцева окончательно решила завершить карьеру
Вандалы разбили статую Месси в Буэнос-Айресе
Овечкин сравнялся с Морисом Ришаром по количеству голов в НХЛ
Все материалы
Культура
Моника Беллуччи«Я уже взрослая женщина — и роли ищу соответствующие»
Моника Беллуччи о работе с Кустурицей и новых карьерных перспективах
Надо Ла-Ла
Главные кадры церемонии вручения премии «Золотой глобус»
Моби высмеял предложение Трампа сыграть диджей-сет на инаугурации
Скарлетт Йоханссон и Кэти Перри выйдут на марш против Трампа
Джордж Клуни раскритиковал Трампа за нападки на Мэрил Стрип
Обаме предложили должность «президента плейлистов»
В Белом доме прокомментировали критику актрисы Мэрил Стрип в адрес Трампа
Все материалы
Интернет и СМИ
Скриншот программы «Новогодний парад звезд»Погружение в ад
Что произошло на телевидении и в сети, пока страна поедала новогодние салаты
Типичный русский
Как российские хакеры докатились до мирового господства
Юным хакерам предложили заменить тюрьму на глушилки для Wi-Fi
Иран на время оставил россиян и индийцев без порнографии
В сети поделились историями провальных первых свиданий с мужчинами
Турист связал 100 свитеров с изображением посещенных им достопримечательностей
Российское посольство потроллило британские власти мемом с лягушонком Пепе
Все материалы
Ценности
«С пивом хорошо стояло»
Воспоминания Федора Бондарчука о свободе в 1990-е
Дэвид Бекхэм создал коллекцию одежды в честь сына
Во Флоренции собрали модных мужчин со всего мира
Porsche предложил россиянам машины по цене квартиры
Moncler снял рекламу с «человеком-невидимкой»
Мороз по коже
Как пережить холода без потерь
Новым лицом Alexander Wang стал солист Die Antwoord
Все материалы
Путешествия
Праздникам здесь не место
Как россияне отдыхали на каникулах несмотря ни на что
Между лозой и тапас
Гастропутешествие в самый знаменитый винодельческий регион Испании
Определено лучшее время для бронирования авиабилетов и отелей в 2017 году
Арабская авиакомпания в марте представит «супер бизнес-класс»
В Турции 2016 год назвали худшим для туриндустрии
Белорусы разработали конструктор мультипутешествий по Европе
«Хакашша» и «Карачай-Черкешша» рассказали американским детям о России
Все материалы
Из жизни
«Главное — не изменять самому себе»
Столетние старцы рассказали о своей жизни
«Живем на курорте, что еще нужно?»
История жителя Новосибирска, переехавшего в Австралию
И это хорошо
Подборка самых позитивных фотографий ушедшего года
Загадай желание
Пользователи Instagram рассказали о сбывшихся в 2016 году мечтах
Брэд Питт и Анджелина Джоли отказались обнародовать документы о разводе
98-летняя гуру йоги поделилась секретом физической формы
Вековую эволюцию моды на брови показали на видео
Все материалы
14 фактов о новой Toyota Camry
Все, что нужно знать о «Камри» нового поколения
Новую Toyota Camry сделали «с чистого листа»
Уникальный российский суперкар
Уцелевшая «Маруся» B1
Nissan показал дизайн новых седанов на прототипе
Турбоапокалипсис сегодня
Тест-драйв турбо-Ferrari прошлого и настоящего. Часть I: Ferrari 488 GTB
Kia показала свою мощнейшую модель
14 новинок моторшоу в Детройте
Главные премьеры первого автосалона 2017 года
Все материалы
«Теперь она бомж и живет в закутке под лестницей»
История преподавательницы, лишившейся трех квартир в Москве
Этот номер пройдет
Как выглядят самые безумные гостиницы России и зарубежья
Австралиец пожертвовал домом за шесть миллионов долларов ради Porsche
От роддома до могилы
Тайны фамильных особняков, в которых живут поколения фермеров и журналистов
Но есть и хорошие новости
Рынок недвижимости шокирует россиян
В США арендатор вынесла из квартиры украшения и вибраторы на 40 тысяч долларов
Все материалы