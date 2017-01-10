Кремль заявил о готовности к диалогу с США даже в условиях санкций

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва готова работать с Вашингтоном для нормализации отношений даже в условиях антироссийских санкций. Его слова во вторник, 10 января, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Санкции являются элементом, который чрезвычайно негативно сказывается на двухсторонних отношениях. Но вместе с тем, и даже в условиях санкций любые возможности для диалога в Москве приветствовали бы и готовы к этому», — заявил Песков, отвечая на вопрос о том, является ли снятие ограничений в отношении России обязательным условием для улучшения отношений с США.

В то же время, намерение ряда американских сенаторов подготовить проект по «всеобъемлющим» санкциям против России в Кремле расценивают как очередную попытку нанести урон перспективам двусторонних отношений, сказал Песков.

«Это внутреннее дело США, но здесь мы видим продолжающиеся попытки удар за ударом нанести урон перспективам наших дальнейших двусторонних отношений», — заключил представитель Кремля.