США ввели санкции против Бастрыкина в связи с делом Магнитского

Минфин США распространил действие санкций, связанных с «делом Магнитского», на пятерых россиян. Сообщение об этом и список новых фигурантов опубликованы в понедельник, 9 января, на сайте ведомства.

Санкции были введены в отношении председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, следователя Станислава Гордиевского, бизнесмена Дмитрия Ковтуна, депутата Госдумы Андрея Лугового и фигуранта проведенного фондом Hermitage Capital расследования Геннадия Плаксина, обвиняемого в участии в мошеннических схемах в качестве номинального руководителя.

В конце декабря 2016-го президент США Барак Обама подписал закон об оборонных расходах на 2017 год, который ограничивает военное сотрудничество с Россией, придает глобальный статус «закону Магнитского» и предусматривает поставки оружия сирийской оппозиции.

До этого Министерство торговли Соединенных Штатов расширило санкционный список российских компаний, включив в него 23 организации. Вашингтон также ввел ограничения против руководства базирующегося в Москве Темпбанка из-за Сирии.

«Акт Магнитского», принятый в 2012 году, вводит персональные санкции в отношении нескольких десятков россиян. Документ назван по фамилии юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, погибшего в московском СИЗО «Матросская тишина» в 2009-м, и направлен против лиц, подозреваемых в причастности к его смерти.

Фонд Hermitage Capital, возглавляемый британским бизнесменом Уильямом Браудером, действовал в России с 1996 по 2006 год, занимаясь торгами на российском фондовом рынке. Фонд инвестировал главным образом в предприятия финансового и энергетического сектора, объем вложений достигал 2,5 миллиарда долларов. В 2005 году Браудеру был запрещен въезд в Россию. В 2013-м он был заочно осужден на девять лет лишения свободы за неуплату налогов.