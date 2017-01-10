Луговой прокомментировал свое включение в «список Магнитского»

Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой заявил, что внесение его фамилии в санкционный список на основании «акта Магнитского» вызывает у него недоумение. Об этом во вторник, 10 января, сообщает РИА Новости.

«У меня вызывает просто недоумение (...), учитывая, что уже и сколько лет прошло после того, как был составлен так называемый список Магнитского, и чего это вдруг я такого за последние год, два, три, четыре совершил», — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что занимается законотворческой деятельностью и его полномочия четко ограничены российским законодательством.

Накануне Минфин США распространил действие санкций, связанных с «делом Магнитского», на пятерых россиян. Ограничения были введены в отношении председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, следователя Станислава Гордиевского, бизнесмена Дмитрия Ковтуна, депутата Андрея Лугового и фигуранта проведенного фондом Hermitage Capital расследования Геннадия Плаксина, обвиняемого в участии в мошеннических схемах в качестве номинального руководителя.

Ковтун предположил, что включение его и Лугового в санкционный список США связано с судопроизводством в Великобритании по делу об убийстве бывшего сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко, передает ТАСС.

«Акт Магнитского», принятый в 2012 году, вводит персональные санкции в отношении нескольких десятков россиян. Документ назван по фамилии юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, погибшего в московском СИЗО «Матросская тишина» в 2009-м, и направлен против лиц, подозреваемых в причастности к его смерти.