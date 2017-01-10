Песков прокомментировал расширение «списка Магнитского»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал решение Минфина США распространить действие санкций, связанных с «делом Магнитского», еще на пятерых россиян. Соответствующее заявление он сделал во вторник, 10 января, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это дополнительные шаги по такой рукотворной деградации наших отношений», — сказал Песков. При этом он затруднился ответить на вопрос журналистов, последует ли ответная реакция Москвы на расширение списка.

Ограничения в отношении председателя СКР Александра Бастрыкина, следователя Станислава Гордиевского, бизнесмена Дмитрия Ковтуна, депутата Андрея Лугового и фигуранта проведенного фондом Hermitage Capital расследования Геннадия Плаксина, обвиняемого в участии в мошеннических схемах в качестве номинального руководителя, были введены накануне.

Дмитрий Ковтун высказал предположение, что включение его и Андрея Лугового в санкционный список связано с делом об убийстве бывшего сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко.

«Акт Магнитского», принятый в 2012 году, вводит персональные санкции в отношении нескольких десятков россиян. Документ назван по фамилии юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, погибшего в московском СИЗО «Матросская тишина» в 2009-м, и направлен против лиц, подозреваемых в причастности к его смерти.

