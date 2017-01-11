В Госдуме отказались считать угрозой новые санкции против нефтянки

Новые санкции США против России, предложенные несколькими американскими сенаторами, не нанесут российскому энергетическому сектору серьезного ущерба. Об этом в среду, 11 января, в беседе с «Лентой.ру» заявил член комитета Госдумы по энергетике Виктор Зубарев.

По его словам, такие санкции малоэффективны из-за слабых связей между США и Россией в данной отрасли.

«Это возможно (введение новых ограничений — прим. «Ленты.ру»), учитывая негативный настрой у наших американских коллег, сформировавшийся за восемь лет правления Барака Обамы. Никакой серьезной угрозы они нам не представляют. У нас с США практически нет взаимоотношений в энергетическом секторе, поэтому влияние будущих санкций на российскую нефтегазовую сферу представляется минимальным», — сказал парламентарий.

При этом он рассчитывает, что санкции не будут введены или будут отменены после скорого вступления в должность нового президента США Дональда Трампа.

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Законопроект о санкциях в отношении России за якобы имевшее место вмешательство в президентскую кампанию внесен в сенат республиканцами Джоном Маккейном, Линдси Грэмом и Робертом Портманом, а также демократами Беном Кардином и Бобом Менендесом, 10 января.

Документ предусматривает введение ограничений против юридических и физических лиц, которые инвестируют в российскую добычу углеводородов более 20 миллионов долларов, включая поставку товаров и услуг, а также технологий. Инвесторы, которые в течение года направят в строительство Россией трубопроводов более пяти миллионов долларов, а также инвесторы, вложившие более одного миллиона долларов в гражданские ядерные объекты, также попадают под действие санкций.

Для утверждения законопроект должен быть принят обеими палатами Конгресса и подписан президентом.