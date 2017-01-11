Москва ответила на подготовку США новых санкций против нефтегазового сектора

Новые санкции против энергетического сектора России, законопроект о введении которых был внесен в Сенат Конгресса США, могут нанести ущерб глобальной экономике и энергорынку. Москва при этом сумеет минимизировать риски и подготовить соответствующие компенсационные механизмы. Об этом в среду, 11 января, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Такого рода рестрикции — они нанесут дополнительный ущерб, причем не только двусторонним отношениям, но и, я думаю, даже в плане глобальной экономики и глобального энергорынка. Безусловно, возможны определенные негативные последствия и для нашей страны», — сказал он.

При этом Песков отметил, что российская экономика и энергосектор «доказал за последние два года, что он достаточно уверенно стоит на ногах, что это очень гибкая и очень сильная система с изрядным запасом прочности».

«Поэтому, нет никакого сомнения, что сама система, сам сектор этой экономики — он найдет соответствующие компенсационные меры для того, чтобы минимизировать какой-либо возможный ущерб от таких действий, если это будет реализовано», — сказал Песков.

Он также понадеялся на то, что «удастся здраво и более трезво нашим коллегам в Вашингтоне взглянуть на ситуацию».

Законопроект о санкциях в отношении России за якобы имевшее место вмешательство в президентскую кампанию внесен в Сенат республиканцами Джоном Маккейном, Линдси Грэмом и Робертом Портманом, а также демократами Беном Кардином и Бобом Менендесом, 10 января.

Документ предусматривает санкции против юридических и физических лиц, которые инвестируют в российскую добычу углеводородов более 20 миллионов долларов, включая поставку товаров и услуг, а также технологий. Инвесторы, которые в течение года направят в строительство Россией трубопроводов более пяти миллионов долларов, а также инвесторы, вложившие более одного миллиона долларов в гражданские ядерные объекты, также попадают под действие санкций.

