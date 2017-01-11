США подготовили новые санкции против нефтегазового сектора России

Группа сенаторов США подготовила законопроект о новых санкциях в отношении России. Документ касается энергетического и финансового секторов. Об этом в среду, 11 января, сообщает «Интерфакс».

Законопроект предусматривает санкции против юридических и физических лиц, которые инвестируют в российскую добычу углеводородов более 20 миллионов долларов, включая поставку товаров и услуг, а также технологий. Инвесторы, которые в течение года направят в строительство Россией трубопроводов более пяти миллионов долларов, а также инвесторы, вложившие более одного миллиона долларов в гражданские ядерные объекты, также попадают под действие санкций.

Ограничения предлагается вводить также против граждан и компаний из третьих стран. Для утверждения законопроект должен быть принят обеими палатами конгресса и подписан президентом.

10 января премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в прошлом году правительству удалось выполнить большинство запланированных задач в экономике несмотря на ряд негативных факторов, в том числе и влияния санкций.