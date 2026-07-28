Обвал акций Nvidia стоил ей лидерства в списке самых дорогих компаний мира

Apple снова стала самой дорогой компанией в мире, обогнав Nvidia

Apple снова стала самой дорогой компанией в мире. Ее котировки выросли 27 июля на 1,17 процента, а капитализация достигла 4,95 триллиона долларов. Производителю чипов Nvidia стоил лидерства обвал котировок почти на 5 процентов, сокративший его капитализацию до 4,76 триллиона. Об этом свидетельствуют данные TradingView.

В середине месяца Apple уже обходила Nvidia после выхода на рынок китайской ИИ-модели Moonshot Kimi K3, способной составить конкуренцию лучшим разработкам компаний OpenAI и Anthropic, использующих чипы Nvidia.

Именно тогда, как пишет Business Insider, инвесторы начали распродавать акции компании. Появившаяся на днях информация о том, что Nvidia ведет переговоры с OpenAI о финансировании центра обработки данных на 250 миллиардов долларов, только усилила тревожность рынка, который и так настороженно относятся к крупным сделкам на фоне опасений, что ралли бенефициаров ИИ-бума затянулось и стало чрезмерным.

Также на прошедших выходных гендиректор OpenAI Сэм Альтман заявил, что в гонке искусственного интеллекта мир достиг точки сингулярности, за которой технологическое развитие становится необратимым, отметив, что «это будет нечто невероятное, чрезвычайно позитивное и потрясающее». Опасения о том, что все это может привести к будущему как в фильме «Терминатор» он отмел и пообещал не допустить реализации таких прогнозов.

