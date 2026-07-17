Смену лидера в списке самых дорогих компаний мира объяснили

Bloomberg: Опасения, что разгон котировок ИИ-компаний близок к пику, усиливаются

Не продлившуюся долго потерю американским производителем чипов Nvidia лидерства в списке самых дорогих компаний в мире объяснили опасениями из-за представленной китайским стартапом Moonshot новой ИИ-модели. «Перспектива успеха китайских моделей усиливает опасения, что масштабные инвестиции в инфраструктуру искусственного интеллекта близки к своему пику», пишет Bloomberg.

Ранее 17 июля падение котировок Nvidia на 3,4 процента впервые за долгое время лишило компанию лидерства по капитализации, но спустя несколько часов она вернула первенство, свидетельствуют актуальные данные TradingView. Снижение стоимости акций компании сократилось до 0,78 процента, а бумаги временно обходившей ее Apple теряют 1,18 процента. Их капитализация составляет 4,98 и 4,84 триллиона долларов соответственно.

Тем не менее, переживания по поводу того, что ралли бенефициаров ИИ-бума затянулось и стало чрезмерным усиливаются, и нервная реакция рынка на новости о том, что Moonshot Kimi K3 способна составить конкуренцию лучшим разработкам компаний OpenAI и Anthropic, использующих чипы Nvidia, это подтверждает.

«Если Kimi сможет предложить более низкую цену при сопоставимом качестве работы, это способно подорвать бизнес-модель конкурентов как в США, так и в Китае», — подчеркивали в связи с этим журналисты.