Apple стала самой дорогой компанией в мире

Apple обошла Nvidia по рыночной капитализации и стала мировым лидером

Ушедшая из России американская компания Apple стала самой крупной по капитализации компанией в мире. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже Nasdaq.

Производитель смартфонов обошел по рыночной капитализации предыдущего лидера на рынке, американскую технологическую компанию Nvidia, которая являлась самой дорогой компанией в мире на фоне бума искусственного интеллекта (ИИ).

Ценные бумаги Apple на бирже росли на 0,2 процента, до уровня в 333,94 доллара за штуку. На пике акции доходили до отметки 334,03 доллара за бумагу (плюс 0,23 процента).

В результате подорожания акций капитализация Apple составила 4,9 триллиона долларов. На втором и третьем местах в рейтинге самых дорогих компаний мира разместились Nvidia (4,83 триллиона долларов) и управляющая Google Alphabet (4,19 триллиона долларов) соответственно.

Ранее стало известно, что создатель ChatGPT, компания OpenAI, переманила сотни специалистов компании из Купертино, включая работавших над iPhone, Apple Watch, AirPods и другими ключевыми продуктами. По данным авторов материала, в общей сложности в OpenAI сейчас работают более 400 бывших сотрудников Apple, а в отдельных подразделениях, прежде всего в командах, занимавшихся проектированием айфонов, отток кадров оказался настолько значительным, что группы разработчиков пришлось формировать заново.