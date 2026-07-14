OpenAI переманила сотни сотрудников Apple

Bloomberg: Apple решила судиться с OpenAI на фоне потери 400 сотрудников

Ставки для подавшей на OpenAI в суд компании Apple в этом противостоянии «чрезвычайно высоки», пишет Bloomberg, отмечая, что создатель ChatGPT переманил сотни специалистов, включая работавших над iPhone, Apple Watch, AirPods и другими ключевыми продуктами.

По данным авторов материала, в общей сложности в OpenAI сейчас работают более 400 бывших сотрудников Apple, а в отдельных подразделениях, прежде всего в командах, занимавшихся проектированием айфонов, отток кадров оказался настолько значительным, что группы разработчиков пришлось формировать заново.

Чтобы остановить увольнения, Apple увеличила бонусы сотрудников, а в переговорах с наиболее ценными из них лично участвовали руководители высшего звена. Несмотря на это, указывают журналисты, OpenAI продолжила привлекать сотрудников Apple, предлагая им значительно более выгодные условия.

Именно на этом фоне Apple на прошлой неделе подала иск, обвинив OpenAI в том числе в краже секретной информации о продуктах, находящихся на стадии разработки. В иске, в частности, утверждается, что разработчик ChatGPT просил соискателей принести на собеседования компоненты устройств компании и прототипы.

OpenAI отвергла обвинения. По словам ее представителя, компанию не интересуют чужие секреты.

Ранее компании не сработались в партнерстве по вопросу использования технологий ИИ-стартапа для масштабного обновления продуктов Apple, включая цифрового помощника Siri. Ситуацию усугубило и то, что OpenAI сама приступила к разработке аппаратных устройств, в частности, купив для этого компанию IO — дизайн-студию, основанную Джони Айвом, бывшим руководителем отдела дизайна Apple.

Теперь Apple добивается судебного запрета, который не позволил бы OpenAI использовать или распространять коммерческую тайну, а также требует вернуть интеллектуальную собственность, что может существенно осложнить планы OpenAI по выпуску собственных устройств, считают авторы.