Apple обвинила создателя ChatGPT в краже тайн

Apple подала в суд на OpenAI, обвинив конкурента в сфере искусственного интеллекта в краже секретной информации о продуктах, находящихся на стадии разработки. Как следует из иска, на который ссылается The New York Times (NYT), разработчик iPhone утверждает, что создатель ChatGPT просил соискателей принести на собеседования компоненты устройств компании и прототипы.
Apple также обвинила сотрудника в копировании внутренних документов с принадлежавшего компании ноутбука. Этого человека, а также руководителя направления аппаратного обеспечения OpenAI (оба они раньше работали в Apple) указали в иске в качестве ответчиков.
Утверждается, что, уже будучи сотрудником OpenAI, Чан Лю использовал ноутбук своего бывшего коллеги, чтобы получить доступ к техническим документам и скачать их. По заявлению компании, Лю также указывал коллеге, какую информацию о еще не анонсированных продуктах следует изучить перед собеседованиями, и планировал получить доступ к внутренним документам с помощью устройства, принадлежавшего Apple, которое он не сдал при увольнении.
«Зарождающийся бизнес OpenAI в сфере аппаратного обеспечения теперь покоится на крайне шатком фундаменте, прогнившем до основания из-за незаконного использования присвоенных коммерческих тайн»,— говорится в иске.
OpenAI отвергла обвинения. По словам ее представителя Дрю Пусатери, компанию не интересуют чужие секреты.
Как напоминают авторы статьи, Apple, которая «по-прежнему в значительной степени остается в стороне от развития ИИ», стремясь наверстать упущенное, ранее заключила сделку с OpenAI об использовании технологий этого ИИ-стартапа для масштабного обновления своих продуктов, включая цифрового помощника Siri, но стороны остались недовольны сотрудничеством, и их партнерство начало распадаться, еще одним свидетельством чего является поданный иск.
«Ситуацию усугубляет тот факт, что OpenAI сама разрабатывает новую линейку аппаратных устройств», — пишет NYT.
В прошлом году OpenAI купила за 6,5 миллиарда долларов компанию IO — дизайн-студию, основанную Джони Айвом, бывшим руководителем отдела дизайна Apple. В результате этой сделки не фигурирующий в иске Айв и его команда перешли в OpenAI. Теперь Apple добивается судебного запрета, который не позволил бы OpenAI использовать или распространять коммерческую тайну, а также требует обязать вернуть интеллектуальную собственность.
В конце прошлого месяца Apple объявила о повышении цен на ряд популярных устройств, призванном компенсировать рост издержек, который вызван ощутимым дефицитом чипов памяти и накопителей, связанным с ИИ-бумом. Азиатские рынки из-за этого охватила паника, а падение котировок самой компании даже временно лишило ее второго места в мире по капитализации.