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17:23, 17 июля 2026Экономика

Новая китайская ИИ-модель обвалила котировки крупнейших мировых компаний

Модель китайского стартапа Moonshot обвалила ИИ-рынки
Дмитрий Воронин
Основатель компании Moonshot Ян Чжилинь

Основатель компании Moonshot Ян Чжилинь. Фото: Tingshu Wang / Reuters

Выпуск ИИ-модели китайского стартапа Moonshot, которая, по ее заявлениям, не уступает ведущим разработкам OpenAI и Anthropic, обвалил котировки крупнейших мировых компаний, свидетельствуют данные TradingView.

К моменту написания материала символический рост показывали только два участника глобального топ-10 — Apple и Saudi Aramco (на 0,11 и 0,15 процента соответственно), а остальные восемь теряли полтора процента и более, причем падение Nvidia на 3,4 процента впервые за долгое время лишило компанию лидерства по капитализации.

Азиатский рынок полупроводников упал на 6 процентов, индекс Nasdaq 100 опустился на 2,7 процента. Модель Moonshot Kimi K3 показала результаты тестирования, сопоставимые с показателями лучших продуктов американских компаний, пишет Bloomberg, отмечая, что инструменты для программирования — одно из самых прибыльных направлений для разработчиков передовых моделей, обеспечивающее значительную часть выручки Anthropic и OpenAI, собирающихся выйти на биржу с почти триллионными оценками. «Если Kimi сможет предложить более низкую цену при сопоставимом качестве работы, это способно подорвать бизнес-модель конкурентов как в США, так и в Китае», — резюмировали журналисты.

Это не первый китайский прорыв в ИИ-сфере, повлиявший на рынки. В начале 2025 года компания из КНР DeepSeek произвела фурор, обвалив котировки американских технологических компаний и удостоившись похвалы от главы Apple Тима Кука и других лидеров бизнеса. В июне 2026-го она привлекла более 7,4 миллиарда долларов в первом раунде финансирования, став самым дорогим стартапом КНР в сфере искусственного интеллекта с оценкой более чем в 50 миллиардов долларов.

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