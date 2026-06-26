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09:32, 26 июня 2026Экономика

Создатель ChatGPT стал склоняться к отказу от выхода на биржу в 2026 году

NYT: OpenAI склоняется к тому, чтобы отложить IPO на 2027 год
Дмитрий Воронин

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Известная своим чат-ботом ChatGPT американская компания OpenAI склоняется к тому, чтобы отложить первичное публичное размещение акций (IPO) до 2027 года в связи с нестабильностью на фондовом рынке и слабой динамикой бумаг SpaceX Илона Маска, которые после рекордного IPO сначала взлетели более чем в полтора раза, а затем откатились почти до стартовых отметок. Об этом со ссылкой на три близких к ситуации источника пишет The New York Times (NYT).

OpenAI подала заявку на IPO около двух недель назад. В компании тогда отмечали, что еще не приняли решение по поводу сроков, но, по данным СМИ, речь шла о второй половине текущего года.

По словам собеседников издания, нанятые создателем ChatGPT консультанты предложили либо разместить акции в 2026-м, но с меньшей оценкой, либо отложить его, достигая желаемого уровня в триллион долларов, на котором настаивает гендиректор компании Сэм Альтман. На конец марта OpenAI имела оценку 852 миллиарда долларов, но NYT пишет про предыдущую частную оценку в размере 730 миллиардов.

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