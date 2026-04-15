Оценку одной из ведущих мировых ИИ-компаний задумали удвоить

Bloomberg: Инвесторы предложили ИИ-компании Anthropic резко повысить ее оценку

Оценку Anthropic — одной из ведущих мировых компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта (ИИ), — которая готовится выйти на биржу в 2026 году, задумали увеличить более чем вдвое. Об этом со ссылкой на данные о предложениях инвесторов пишет Bloomberg.

Зимой ИИ-компанию, создавшую популярное семейство языковых моделей Claude, предварительно оценили в 350 миллиардов долларов, теперь же, по данным журналистов, речь идет уже о 800 миллиардах, что сопоставимо с оценкой ее главного конкурента OpenAI в 852 миллиарда долларов.

Как отмечают авторы публикации, звучащие в связи с запланированным IPO цифры говорят о том, что инвесторы находятся под впечатлением от успехов Anthropic, недавно заявившей о получении годового дохода в 30 миллиардов долларов. В то же время, говорится в статье, быстрорастущие стартапы нередко отклоняют столь щедрые предложения. В Anthropic, по данным источников агентства, пока решения по этому поводу не принимали.

Сама компания в последние месяцы привлекла к себе дополнительное внимание сначала обвалив капитализацию разработчиков прикладного программного обеспечения, а затем, не найдя с властями США общего языка по вопросу безопасности использования своих инструментов искусственного интеллекта. Президент Дональд Трамп признал Anthropic «угрозой для цепочки поставок», но суд приостановил действие его директивы.