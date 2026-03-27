12:04, 27 марта 2026Экономика

Суд заблокировал «оруэлловское» решение властей США о признании ИИ-компании угрозой

Дмитрий Воронин

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Суд в Сан-Франциско приостановил действие решения администрации президента США Дональда Трампа о признании ИИ-стартапа Anthropic «угрозой для цепочки поставок» в сфере нацбезопасности, грозившего разрывом сотрудничества компании со всеми подрядчиками Пентагона. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

В постановлении судьи Риты Ф. Лин, в частности, говорится, что действия властей в отношении Anthropic являются нарушением. «Ничто в действующем законе не поддерживает оруэлловскую идею о том, что американская компания может быть заклеймена как потенциальный противник и саботажник лишь за выражение несогласия с правительством», — указала она.

Судья также обязала Белый дом прекратить выполнение директивы Трампа о запрете использования федеральными агентствами технологий Anthropic, а также решения министерства войны США о признании компании угрозой. К 6 апреля Рита Ф. Лин хочет получить отчет с подробным описанием выполнения положений постановления.

Скандал между Anthropic и властями США разгорелся около месяца назад, накануне начала американо-израильских атак на Иран. Глава Пентагона Пит Хегсет на встрече с руководителем ИИ-компании Дарио Амодеи потребовал от стартапа принять быстрое решение по поводу условий, на которых военные смогут использовать ИИ-модели Anthropic, пригрозив разрывом взаимодействия. Перед этим Хегсет выпустил меморандум о новой ИИ-стратегии ведомства с призывом к разработчикам дать разрешение на «любое законное применение» их продуктов.

Anthropic в отличие от своих конкурентов не согласилась на управление автономным оружием с помощью Claude, а также на его использование для массовой слежки за американцами. Министр в ответ поручил признать компанию «угрозой», а Трамп заявил, что Anthropic «совершила катастрофическую ошибку» и дал указание незамедлительно прекратить любое использование ее технологий.

По итогам принятого спустя месяц решения суда в Anthropic подчеркнули, что, хотя процесс и был необходим, компания «по-прежнему сосредоточена на продуктивном сотрудничестве с правительством, чтобы гарантировать, что все американцы получат выгоду от безопасного и надежного ИИ».

