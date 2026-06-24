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14:24, 24 июня 2026Экономика

Спрос на облигации SpaceX не достиг среднего для высококачественных бумаг

Bloomberg: Итоговый спрос на облигации SpaceX втрое превысил объем их выпуска
Дмитрий Воронин

Фото: Mike Blake / Reuters

Спрос на инвестиционные облигации SpaceX, которые космическая компания Илона Маска впервые разместила вскоре после рекордного IPO, втрое превысил объем их выпуска, но все же оказался ниже среднего уровня показателя для высококачественных облигаций. Об этом сообщает Bloomberg.

«Рейтинговые агентства заявили, что SpaceX — это надежная компания с инвестиционным рейтингом. Рынок облигаций, напротив, относится к этому более осторожно», — пишет агентство.

SpaceX привлекла 25 миллиардов долларов за счет размещения облигаций со сроками погашений в 2031-2056 годах. На пике спрос достигал почти 90 миллиардов долларов, но в итоге опустился до 73 миллиардов.

Как следует из пресс-релиза компании, доходность пяти выпусков облигаций варьируется от 5,35 процента по бумагам с погашением в 2031 году до 6,65 процента — в 2056-м. Ранее стало известно, что вырученные средства пойдут на рефинансирование временного промежуточного кредита и будут потрачены на другие корпоративные расходы SpaceX.

Тем временем акции компании Маска, которые после триумфального выхода на биржу подскакивали до 225 долларов за штуку, растеряли к 23 июня почти весь ажиотажный рост, на фоне чего богатейший человек планеты, чье состояние достигало почти 1,3 триллиона долларов, к настоящему моменту перестал быть триллионером. Маск пробыл в этом статусе всего 12 дней.

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