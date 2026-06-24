Илон Маск перестал быть триллионером

Илон Маск перестал быть долларовым триллионером

Илон Маск лишился статуса первого в мировой истории долларового триллионера. Это следует из рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Состояние основателя компаний SpaceX и Tesla уменьшилось на 118 миллиардов. Сейчас активы бизнесмена оцениваются в 957 миллиардов долларов.

Накануне бумаги SpaceX, триумфальный выход которой на биржу сделал Маска триллионером, подешевели за день на 10 процентов и на открытии торгов во вторник продолжали снижаться. В моменте они падали ниже 150 долларов, хотя на пике достигали 225 долларов.

Таким образом, Маск пробыл в статусе триллионера всего 12 дней.

Ранее инвестор Майкл Бьюрри, который много раз предсказывал обвалы на американском фондовом рынке, усомнился в заявленной стоимости SpaceX. По его словам, речь идет о «по сути, небольшой космической компании, нишевой телекоммуникационной компании, генерирующей менее 20 миллиардов долларов годового дохода».