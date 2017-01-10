В Кремле оценили итоги президентства Обамы

В течение второго срока работы президента США Барака Обамы российско-американские отношения деградировали, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова во вторник, 10 января, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы можем выразить глубочайшее сожаление в связи с тем, что именно на второй срок президентства господина Обамы, к сожалению, пришелся период беспрецедентной и затянувшей деградации наших двусторонних отношений. Мы убеждены, что это не соответствует ни нашим интересам, ни интересам Вашингтона. И мы сожалеем, что так произошло», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают работу Обамы.

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Вместе с тем в Москве по-прежнему надеются, что в перспективе удастся выйти «на более позитивную траекторию выстраивания отношений с Америкой», добавил представитель Кремля.

В то же время он подчеркнул, что подведение итогов президентства является внутренним делом Соединенных Штатов.

9 января Минфин США ввел санкции в отношении пяти российских граждан, включая председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Ранее Обама ввел ограничительные меры против ФСБ, ГРУ, еще ряда организаций, а также шести физических лиц.

29 декабря власти Соединенных Штатов приняли решение в течение 72 часов выслать 35 российских дипломатов.

44-й президент США Барак Обама обошел сенатора от Аризоны Джона Маккейна на выборах 2008 года, став первым в истории афроамериканцем, избранным на пост главы государства. В 2012 году Обама был переизбран на второй президентский срок, который истекает 20 января в полдень по вашингтонскому времени.