МИД назвал антироссийские санкции США проявлением недостойной мстительности

Белый дом проявляет недостойную мстительность, стараясь ударить по России. Об этом заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя введение Соединенными Штатами новых антироссийских санкций.

«Такое поведение просто позорно», — приводит агентство слова дипломата. Рябков добавил, что Вашингтон пытается искать виновных в проигрыше кандидата от Демократической партии на выборах «где угодно, но только не у себя».

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«Неадекватность вашингтонских деятелей, впавших в "санкционную манию", очевидна всем», — сообщил дипломат, отметив, что расширение санкционного списка стало «четвертым менее чем за три недели враждебным выпадом уходящего руководства США».

Замглавы МИД добавил, что за оставшиеся 10 дней своего существования администрация президента США Барака Обамы «может наломать еще немало дров, чтобы максимально осложнить отношения с Россией».

9 января Минфин США на основании «акта Магнитского» ввел санкции в отношении пяти российских граждан, включая председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

29 декабря власти Соединенных Штатов приняли решение в течение 72 часов выслать 35 российских дипломатов, а также закрыть доступ к двум объектам, используемым ими. В Белом доме утверждают, что такие меры стали «ответом на притеснения американских дипломатов в Москве со стороны российских властей».

Помимо этого, президент США ввел санкции против ФСБ, ГРУ, еще ряда организаций, а также шести физических лиц, объяснив это кибератаками на избирательную систему Соединенных Штатов со стороны России.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в предвыборную кампанию. В Кремле эти обвинения последовательно отвергают.