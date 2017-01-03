Белый дом назвал причину отказа от введения санкций против Путина

Если бы Вашингтон дом ввел санкции в отношении президента РФ Владимира Путина в связи с кибератаками на систему выборов в США, это было бы чрезвычайным. Как сообщает во вторник, 3 января, РИА Новости, об этом заявил журналистам представитель Белого дома Джош Эрнест на регулярном брифинге.

«Согласно политике введения санкций, лидеры иностранных государств вносятся в черные списки только в определенных обстоятельствах. И было бы чрезвычайным, если бы лично Путин оказался в этом перечне», — подчеркнул Эрнест.

Ранее ряд входящих в разведывательное сообщество США спецслужб заявили о том, что российские хакеры во время предвыборной кампании якобы атаковали технические ресурсы политических организаций Соединенных Штатов, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу победить в борьбе за пост президента.

Москва все обвинения последовательно отвергала.