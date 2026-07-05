ВСУ ударили по главе приграничного района

Глава Грайворонского округа Белгородской области Дмитрий Панков был ранен после удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) утром 5 июля. Об этом сообщил оперштаб региона в своем Telegram-канале.
«Необходимая медицинская помощь оказывается. На месте атаки поврежден служебный автомобиль», — указывается в сообщении.
Как сообщается, Панков получил осколочное ранение бедра после детонации БПЛА ВСУ в селе Головчино. В настоящий момент чиновник транспортируется в Белгородскую областную клиническую больницу, его состояние оценивается как средней степени тяжести.
Грайворонский муниципальный округ является граничащим с Украиной: районный центр располагается в семи километрах от международного автомобильного пункта пропуска «Грайворон».
Ранее машина с российскими чиновниками подорвалась на мине в центре Рыльска в Курской области. Глава Рыльского района Владимир Ковальчук получил минно-взрывную травму и слепые осколочные ранения ног.