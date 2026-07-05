ВСУ ударили по главе приграничного района

Глава Грайворонского округа Белгородской области Панков был ранен после удара БПЛА ВСУ

Глава Грайворонского округа Белгородской области Дмитрий Панков был ранен после удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) утром 5 июля. Об этом сообщил оперштаб региона в своем Telegram-канале.

«Необходимая медицинская помощь оказывается. На месте атаки поврежден служебный автомобиль», — указывается в сообщении.

Как сообщается, Панков получил осколочное ранение бедра после детонации БПЛА ВСУ в селе Головчино. В настоящий момент чиновник транспортируется в Белгородскую областную клиническую больницу, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Грайворонский муниципальный округ является граничащим с Украиной: районный центр располагается в семи километрах от международного автомобильного пункта пропуска «Грайворон».

Ранее машина с российскими чиновниками подорвалась на мине в центре Рыльска в Курской области. Глава Рыльского района Владимир Ковальчук получил минно-взрывную травму и слепые осколочные ранения ног.