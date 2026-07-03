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10:51, 3 июля 2026Россия

Машина с чиновниками подорвалась в центре российского города. Четверо ранены. Что еще известно о ЧП к этому часу?

Хинштейн: В центре Рыльска Курской области на мине подорвался автомобиль с чиновниками
Анна Харитонова
Анна Харитонова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Машина с российскими чиновниками подорвалась на мине в центре Рыльска в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Глава Рыльского района Владимир Ковальчук был ранен: у него минно-взрывная травма и слепые осколочные ранения ног. Пострадавшего госпитализировали в Курскую областную больницу.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Другой пострадавший, водитель автомобиля, — глава управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин. У него непроникающее ранение живота и осколочное ранение бедра, его также увезли в больницу. Кроме того, пострадали начальник управления культуры и специалист отдела гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС). Они находились на крыльце здания, где их задело взрывной волной. У обоих диагностированы акубаротравма и слепые осколочные ранения рук и ног.

На чем подорвалась машина с чиновниками в Рыльске

Как объяснил Хинштейн, машина с сотрудниками администрации Рыльского района подорвалась на устройстве, которое активируется дистанционно.

Территория оцеплена, на месте работают саперы. На фото — те самые мины, которые срабатывают дистанционно

Александр Хинштейнгубернатор Курской области

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна

Он напомнил о необходимости быть предельно внимательными, ни в коем случае не приближаться к подозрительным предметам и тем более не брать их в руки. Губернатор отметил, что ситуация находится на контроле властей.

До этого стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали сбрасывать на Рыльск мины с беспилотников. 1 июля при разминировании одного из таких устройств погиб взрывотехник Росгвардии и был ранен полицейский.

Оперативная обстановка в Курской области за прошедшие сутки

С 09:00 2 июля до 09:00 3 июля было сбито 77 украинских беспилотников различного типа. 42 раза ВСУ применили артиллерию по отселенным районам региона, 8 раз беспилотники атаковали территорию области с помощью взрывных устройств, писал Хинштейн утром в своем канале.

Рыльск Курской области периодически подвергается украинским атакам. Так, в середине мая дрон ВСУ упал на спортплощадку с детьми.

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