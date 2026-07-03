Стало известно о состоянии одного из чиновников после подрыва машины в российском городе

Глава Рыльского района Владимир Ковальчук получил минно-взрывную травму и слепые осколочные ранения ног после подрыва машины с чиновниками в центре Рыльска. О его состоянии сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в «Максе».
Как стало известно, утром 3 июля в российском городе на мине подорвалась машина с чиновниками.
Хинштейн пообещал, что пострадавшего Ковальчука доставят в Курскую областную больницу.
За рулем автомобиля находился директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин. Он получил ранение в живот и осколочные ранения бедра, отметил курский губернатор.
Кроме того, пострадали начальник районного управления культуры и специалист отдела ГО и ЧС — в момент взрыва они находились на крыльце здания администрации. Им госпитализация не потребовалась, подчеркнул Хинштейн.