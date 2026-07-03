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10:00, 3 июля 2026Россия

В центре российского города на мине подорвалась машина с чиновниками

Хинштейн: В центре курского Рыльска на мине подорвалась машина с чиновниками
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна

В центре Рыльска на мине подорвалась машина с российскими чиновниками. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в Telegram.

По данным главы региона, ранен глава Рыльского района Владимир Ковальчук. У него диагностирована минно-взрывная травма, а также слепые осколочные ранения ног.

Еще один пострадавший — директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин, который в момент происшествия находился за рулем автомобиля. У мужчины непроникающее ранение живота, а также осколками повреждено бедро. Сейчас он находится на операции.

Пострадали еще два человека — начальник управления культуры и специалист отдела ГО и ЧС. В момент происшествия чиновники стояли на крыльце здания, их задело взрывной волной. У обоих диагностировали акубаротравму и слепые осколочные ранения рук и ног.

По информации Хинштейна, взрывное устройство сработало дистанционно. «Держу ситуацию на контроле. Подробности уточняются. Территория оцеплена, на месте работают саперы», — уточнил губернатор.

Ранее Хинштейн сообщил о смерти бывшего чиновника из-за удара Вооруженных сил Украины по заправке в Обояни. В результате происшествия пострадали еще три человека.

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