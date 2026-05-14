В российском регионе дрон ВСУ упал на спортплощадку с детьми

Хинштейн: В Курской области дрон ВСУ упал на спортплощадку, где играли дети

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку нанести удар по Курской области. Над Рыльском был сбит один украинский дрон. В итоге он упал на спортплощадку и взорвался, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram.

«К счастью, обошлось без пострадавших: дети, которые в это время играли на площадке в мяч, вовремя успели спрятаться», — рассказал чиновник. По его словам, после инцидента за медицинской помощью никто не обращался. На месте падения беспилотника работают оперативные службы.

Ранее ВСУ атаковали Белгородскую область. Жертвой удара стал один человек, еще трое пострадали.