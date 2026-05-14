Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:38, 14 мая 2026Россия

В российском регионе дрон ВСУ упал на спортплощадку с детьми

Хинштейн: В Курской области дрон ВСУ упал на спортплощадку, где играли дети
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку нанести удар по Курской области. Над Рыльском был сбит один украинский дрон. В итоге он упал на спортплощадку и взорвался, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram.

«К счастью, обошлось без пострадавших: дети, которые в это время играли на площадке в мяч, вовремя успели спрятаться», — рассказал чиновник. По его словам, после инцидента за медицинской помощью никто не обращался. На месте падения беспилотника работают оперативные службы.

Ранее ВСУ атаковали Белгородскую область. Жертвой удара стал один человек, еще трое пострадали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Здесь нет победителей». Как встреча Трампа и Си Цзиньпина изменила мир, чем она удивила Запад и что это означает для России?

    Переполошившую жильцов столичной многоэтажки змею поймали

    Сборная Ирана может не поехать на ЧМ-2026 из-за отсутствия виз

    Политолог рассказал о подготовке Евросоюза к войне с Россией

    В российском регионе дрон ВСУ упал на спортплощадку с детьми

    Академик Онищенко рассказал о неудачной попытке сдать ЕГЭ

    Три футболиста из РПЛ могут сыграть на ЧМ-2026 за сборную одной южноамериканской страны

    Путин сообщил о планах России создавать технологические альянсы с другими странами

    Песков оценил реакцию Запада на российский «Сармат»

    На Украине раскрыли значение дела против Ермака для Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok