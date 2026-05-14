Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:16, 14 мая 2026Россия

В российском регионе один человек погиб и трое получили ранения во время атак ВСУ

В Белгородской области один человек погиб и трое получили ранения из-за атак ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

В Белгородской области один человек погиб и трое получили ранения во время атак ВСУ, об этом сообщил оперштаб российского региона.

В Грайворонском округе дрон ударил по территории частного дома, мужчина скончался на месте, второй получил осколочные ранения головы и ног и был госпитализирован.

В Шебекинском округе при детонации беспилотника двое мужчин получили ранения лица и акубаротравмы, после оказания медицинской помощи они были направлены на амбулаторное лечение.

В Шебекино загорелась кабина грузовика, ее потушили сотрудники МЧС и служащие самообороны, также повреждения получили пять автомобилей. В разных районах Белгородской области осколки посекли фасады зданий и выбили окна, кроме того, возникли возгорания в домах, которые были быстро потушены.

Накануне обломки беспилотного летательного аппарата ВСУ попали в промышленный объект Ярославля. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Здесь нет победителей». Как встреча Трампа и Си Цзиньпина изменила мир, чем она удивила Запад и что это означает для России?

    Переполошившую жильцов столичной многоэтажки змею поймали

    Сборная Ирана может не поехать на ЧМ-2026 из-за отсутствия виз

    Политолог рассказал о подготовке Евросоюза к войне с Россией

    В российском регионе дрон ВСУ упал на спортплощадку с детьми

    Академик Онищенко рассказал о неудачной попытке сдать ЕГЭ

    Три футболиста из РПЛ могут сыграть на ЧМ-2026 за сборную одной южноамериканской страны

    Путин сообщил о планах России создавать технологические альянсы с другими странами

    Песков оценил реакцию Запада на российский «Сармат»

    На Украине раскрыли значение дела против Ермака для Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok