В российском регионе один человек погиб и трое получили ранения во время атак ВСУ

В Белгородской области один человек погиб и трое получили ранения во время атак ВСУ, об этом сообщил оперштаб российского региона.

В Грайворонском округе дрон ударил по территории частного дома, мужчина скончался на месте, второй получил осколочные ранения головы и ног и был госпитализирован.

В Шебекинском округе при детонации беспилотника двое мужчин получили ранения лица и акубаротравмы, после оказания медицинской помощи они были направлены на амбулаторное лечение.

В Шебекино загорелась кабина грузовика, ее потушили сотрудники МЧС и служащие самообороны, также повреждения получили пять автомобилей. В разных районах Белгородской области осколки посекли фасады зданий и выбили окна, кроме того, возникли возгорания в домах, которые были быстро потушены.

Накануне обломки беспилотного летательного аппарата ВСУ попали в промышленный объект Ярославля. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.