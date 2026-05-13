Российский промышленный объект попал под удар ВСУ

Губернатор Евраев: Обломки БПЛА ВСУ попали в промышленный объект Ярославля

Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в промышленный объект Ярославля. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

По словам чиновника, при падении обломков БПЛА никто не пострадал. О разрушениях или пожаре на объекте Евраев не сообщил. О каком объекте промышленности идет речь в сообщении губернатора, неизвестно.

«Угроза сохраняется. Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается», — написал в блоге он.

Ранее сообщалось, что в ночь с 12 на 13 мая средства противовоздушной обороны сбили над регионами страны 286 украинских беспилотных летательных аппаратов.