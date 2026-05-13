Раскрыты подробности мощной ночной атаки ВСУ на регионы России

В ночь на 13 мая средства ПВО сбили над регионами России 286 украинских БПЛА

В ночь с 12 на 13 мая средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами страны 286 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Подробности мощной ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) раскрыли в Министерстве обороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, под удар попали 15 российских регионов, среди которых Тамбовская, Ярославская, Орловская, Тульская и Рязанская области, а также республики Калмыкия и Крым. Все сбитые БПЛА относились к самолетному типу.

О каких-либо повреждениях у объектов на земле Минобороны не упомянуло.

Ранее сообщалось, что в Брянской области ВСУ ударили FPV-дроном по автомобилю с россиянами.