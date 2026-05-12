ВСУ ударили FPV-дроном по автомобилю с россиянами

Губернатор Богомаз: ВСУ атаковали FPV-дроном машину с людьми в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили очередную атаку на Брянскую область. Подробности раскрыл глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его данным, удар пришелся на село Соловьевка Климовского района. Он носил целенаправленный характер, уточнил чиновник.

«В результате <...> ранены два мирных жителя», — написал Богомаз. Пострадавшие мужчины доставлены в больницу. Им была оказана вся необходимая медицинская помощь. Автомобиль оказался поврежден.

Работают оперативные и экстренные службы, добавил губернатор.

Ранее украинские войска ударили по железнодорожному вокзалу в городе Унеча Брянской области. По предварительным сведениям, в результате атаки пострадали двое мужчин — сотрудники РЖД.