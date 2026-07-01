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Силовые структуры
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17:35, 1 июля 2026Силовые структуры

Стало известно о пострадавших от разбросанных в российском городе взрывных устройств

Хинштейн: Погиб росгвардеец и ранен полицейский при разминировании бомб ВСУ в Рыльске
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) разбросали взрывные устройства на двух площадях в городе Рыльске Курской области, при попытке их разминировать погиб взрывотехник ОМОН Росгвардии и ранен полицейский. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По его словам, взрывные устройства были сброшены ВСУ в ночь на 1 июля с помощью беспилотников.
Сейчас обстановка в городе напряженная. Объявлена опасность атаки БПЛА.

Губернатор выразил соболезнования семье росгвардейца. Он будет представлен к государственной награде, сообщили в Росгвардии. В ведомстве пообещали оказать поддержку семье погибшего сотрудника. «За проявленное мужество и героизм офицер инженерно-технического подразделения ОМОН "Финист" регионального управления Росгвардии посмертно будет представлен к государственной награде», — отмечается в релизе Росгвардии, опубликованном ТАСС.

Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что дроны ВСУ атаковали два предприятия на территории региона.

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