Стало известно о пострадавших от разбросанных в российском городе взрывных устройств

Хинштейн: Погиб росгвардеец и ранен полицейский при разминировании бомб ВСУ в Рыльске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) разбросали взрывные устройства на двух площадях в городе Рыльске Курской области, при попытке их разминировать погиб взрывотехник ОМОН Росгвардии и ранен полицейский. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По его словам, взрывные устройства были сброшены ВСУ в ночь на 1 июля с помощью беспилотников.

Сейчас обстановка в городе напряженная. Объявлена опасность атаки БПЛА.

Губернатор выразил соболезнования семье росгвардейца. Он будет представлен к государственной награде, сообщили в Росгвардии. В ведомстве пообещали оказать поддержку семье погибшего сотрудника. «За проявленное мужество и героизм офицер инженерно-технического подразделения ОМОН "Финист" регионального управления Росгвардии посмертно будет представлен к государственной награде», — отмечается в релизе Росгвардии, опубликованном ТАСС.

Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что дроны ВСУ атаковали два предприятия на территории региона.