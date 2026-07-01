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15:06, 1 июля 2026Россия

Власти сообщили об атаке ВСУ на два предприятия в городе в 700 километрах от границы

Губернатор Мельниченко сообщил об атаке ВСУ на два предприятия в Пензе
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали два предприятия в городе Пензе, находящемся в 700 километрах от границы. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в «Максе».

Мельниченко заявил, что на одном из предприятий в результате атаки ранения получили два человека.

Кроме того, по информации губернатора, взрывной волной выбило стекла в двух многоквартирных домах.

О налете украинских беспилотников на Пензу стало известно 1 июля. Мельниченко заявлял, что обломки дрона ВСУ повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание.

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