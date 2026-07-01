Власти сообщили об атаке ВСУ на два предприятия в городе в 700 километрах от границы

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали два предприятия в городе Пензе, находящемся в 700 километрах от границы. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в «Максе».
Мельниченко заявил, что на одном из предприятий в результате атаки ранения получили два человека.
Кроме того, по информации губернатора, взрывной волной выбило стекла в двух многоквартирных домах.
О налете украинских беспилотников на Пензу стало известно 1 июля. Мельниченко заявлял, что обломки дрона ВСУ повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание.