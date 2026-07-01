Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:55, 1 июля 2026Россия

Губернатор сообщил о пострадавших при атаке ВСУ на город в 700 километрах от границы

Губернатор Мельниченко: Два человека пострадали при атаке ВСУ на предприятие в Пензе
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Два человека пострадали при атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на предприятие в Пензе, которая находится в 700 километрах от границы. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в «Максе».

По словам главы региона, один из пострадавших находится в реанимации.

Мельниченко отметил, что семьям пострадавшим окажут всю необходимую помощь.

ВСУ атаковали Пензу 1 июля. Мельниченко заявлял, что обломки украинского дрона повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Власти сообщили об атаке ВСУ на два предприятия в городе в 700 километрах от границы

    В России высказались о доступности бензина в стране

    Верховный суд утвердил единые правила по спорам со «схемой Долиной»

    Москвич оплатил незнакомцу вино и получил «в благодарность» 15 ударов ножом

    Россиянам предложили «умный» и недорогой Aion

    Живущая в США российская блогерша пожаловалась на космические цены

    Отсутствие «Шилок» на СВО объяснили

    Губернатор сообщил о пострадавших при атаке ВСУ на город в 700 километрах от границы

    Европейская инфляция неожиданно замедлилась

    Россиянку довели до психушки мошенники

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok