Губернатор сообщил о пострадавших при атаке ВСУ на город в 700 километрах от границы

Губернатор Мельниченко: Два человека пострадали при атаке ВСУ на предприятие в Пензе

Два человека пострадали при атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на предприятие в Пензе, которая находится в 700 километрах от границы. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в «Максе».

По словам главы региона, один из пострадавших находится в реанимации.

Мельниченко отметил, что семьям пострадавшим окажут всю необходимую помощь.

ВСУ атаковали Пензу 1 июля. Мельниченко заявлял, что обломки украинского дрона повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание.