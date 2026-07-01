Губернатор сообщил о пострадавших при атаке ВСУ на город в 700 километрах от границы

Два человека пострадали при атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на предприятие в Пензе, которая находится в 700 километрах от границы. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в «Максе».
По словам главы региона, один из пострадавших находится в реанимации.
Мельниченко отметил, что семьям пострадавшим окажут всю необходимую помощь.
ВСУ атаковали Пензу 1 июля. Мельниченко заявлял, что обломки украинского дрона повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание.