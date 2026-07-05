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11:25, 5 июля 2026Бывший СССР

На одной из главных трасс Украины оказались повреждены все АЗС

ВС России уничтожили все АЗС на трассе из Днепропетровска в Харьков
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Emergency Service / AP

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили все автозаправочные станции (АЗС) на трассе из Днепропетровска в Харьков. Соответствующие видео и сообщения публикует Telegram-канал INSIDER UA.

«Ни одной целой заправки, вы нигде не заправитесь!» — заявил автор одного из видео, призвав водителей из Днепропетровска заправляться исключительно перед выездом из города.

На публикуемых украинскими пользователями соцсетей кадрах видны пораженные АЗС различных сетей страны, предположительно, после ударов Вооруженных сил (ВС) России.

Удары ВС России по топливной инфраструктуре Украины начались в июне: в частности, в ночь на 30 июня по всей Украине было уничтожено 25 автозаправочных станций и несколько цистерн.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров спрогнозировал топливный кризис в стране и обвинил в нем президента республики Владимира Зеленского. По словам Азарова, практически все нефтеперерабатывающие заводы страны не работают.

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