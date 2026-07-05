На одной из главных трасс Украины оказались повреждены все АЗС

ВС России уничтожили все АЗС на трассе из Днепропетровска в Харьков

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили все автозаправочные станции (АЗС) на трассе из Днепропетровска в Харьков. Соответствующие видео и сообщения публикует Telegram-канал INSIDER UA.

«Ни одной целой заправки, вы нигде не заправитесь!» — заявил автор одного из видео, призвав водителей из Днепропетровска заправляться исключительно перед выездом из города.

На публикуемых украинскими пользователями соцсетей кадрах видны пораженные АЗС различных сетей страны, предположительно, после ударов Вооруженных сил (ВС) России.

Удары ВС России по топливной инфраструктуре Украины начались в июне: в частности, в ночь на 30 июня по всей Украине было уничтожено 25 автозаправочных станций и несколько цистерн.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров спрогнозировал топливный кризис в стране и обвинил в нем президента республики Владимира Зеленского. По словам Азарова, практически все нефтеперерабатывающие заводы страны не работают.