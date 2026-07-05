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Забота о себе
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11:30, 5 июля 2026Забота о себеЭксклюзив

Раскрыт лучший продукт для профилактики запоров

Гастроэнтеролог Мазько назвала киви одним из лучших продуктов для профилактики запоров
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Гастроэнтеролог сети клиник «Семейная» Инна Мазько назвала продукт, который считает лучшим для профилактики запоров. Его она раскрыла в разговоре с «Лентой.ру».

Мазько рассказала, что лучше всего в профилактике запоров помогает киви. По ее словам, исследование, проведенное учеными из Мичиганского университета США, показало, что этот фрукт справляется с такой задачей лучше, чем чернослив и псиллиум — шелуха подорожника. По словам врача, эксперимент показал, что все три продукта увеличивали частоту дефекаций и уменьшали натуживание, однако те, кто ел киви, реже остальных участников жаловались на вздутие живота и дискомфорт в кишечнике.

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Доктор объяснила, что киви помогает в профилактике запоров благодаря уникальному сочетанию компонентов. «В его состав входит не только растворимая, но и нерастворимая клетчатка, которая удерживает воду и тем самым увеличивает объем кишечного содержимого и стимулирует перистальтику. Также в этом фрукте содержится особый фермент актинидин, способствующий перевариванию белков и облегчающий продвижение пищи по желудочно-кишечному тракту», — рассказала Мазько.

Ранее врач Саурабх Сети рассказал, как бороться с запорами. С этой целью он призвал временно исключить из рациона продукты, затрудняющие пищеварение.

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